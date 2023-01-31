Байден сообщил, что США не намерены обеспечивать Украину истребителями F-16

Вашингтон, , 00:54 — REGNUM В Соединённых Штатах не планируют предоставлять Украине для боевых действий истребители F-16. Об этом заявил 30 января в Белом доме президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Джо Байден Whitehouse.gov

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Представители СМИ интересовались, планируются ли поставки истребителей F-16 Киеву.

«Нет», — однозначно ответил Байден.

Ранее власти Украины заявляли о потребности в поставах 180 военных самолётов. Эта тема обсуждалась в министерстве обороны США с подачи некоторых чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, не исключил возможности поставок Украине самолётов президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что это возможно только при условии, что Киев не будет наносить с их помощью удары по территории России.