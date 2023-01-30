Донецк, 31 января, 2023, 00:46 — ИА Регнум. ВСУ испытывают нехватку танков и некоторых видов боеприпасов, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала 30 января.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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По словам Пушилина, у противника есть определённые сложности — уничтожено и сожжено достаточно много техники украинской армии.

«Конечно же, это не могло не отразиться в целом на обеспеченности. Но Украина пока продолжает боевые действия», — сказал Денис Пушилин.

Отмечается, что украинским военным не хватает танков, боеприпасов, нет возможности полноценно ремонтировать повреждённую технику из-за уничтожения энергоинфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы РФ могут взять Артёмовск в окружение через несколько дней. Об этом 30 января заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.