Телеканал «Аль-Арабия»: Зеленский и его партнёры были причастны к коррупции

Киев, , 00:42 — REGNUM Причастность президента Украины Владимира Зеленского к коррупционным схемам раскрыл телеканал «Аль-Арабия». Им опубликованы данные из «досье Пандоры», сведения были представлены в рамках передачи «Час».

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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Ссылаясь на документы, издание заявило, что украинский лидер до политической карьеры и через фирмы своих партнёров по съёмкам сериала «Слуга народа» участвовал в покупке дорогостоящих квартир в Лондоне. Тем самым Зеленский пользовался коррупцией, распространившейся на Украине.

«Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями, которые и помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015-м», — говорилось в материале телеканала.

Партнёрами Зеленского по сделкам называются его первый помощник Сергей Шефир и экс-глава СБУ Иван Баканов. По сведеним издания, закупки недвижимости осуществлялись через их фирмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский запустил на Украине масштабный антикоррупционный флешмоб. Он призвал жителей страны сообщать о фактах коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).