В Киеве скончалась снимавшаяся в «Возвращении Мухатара» артистка Ольга Когут

Киев, , 00:22 — REGNUM В Киеве 29 января ушла из жизни популярная советская и украинская артистка Ольга Когут, сообщают СМИ.

Красные гвоздики Дарья Драй © ИА REGNUM

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Причины смерти заслуженной артистки Украины не озвучиваются.

Ольга Когут скончалась на 54 году жизни.

Отмечается, что сыграла она почти в 70 фильмах, среди которых «Леди Бомж», «День рождения Буржуя», «Возвращение Мухтара», «12 стульев», «Доярка из Хацапетовки» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, народному артисту РСФСР Александру Збруеву из-за ухудшения состояния здоровья потребовалась помощь медиков. Недомогание 84-летний актёр почувствовал несколько дней назад.