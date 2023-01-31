Берлин, , 00:20 — REGNUM Правительством Германии принят документ, в котором прописаны планы по возможности исключить закупки сжиженного природного газа из России. Статью об этом опубликовало агентство Вloomberg.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Власти ФРГ собираются предпринимать меры в целом по снижению зависимости страны от поставок энергоресурсов. Отказ от закупок российского СПГ станет частью этих усилий. Немецкие компании уже проинформированы о соответствующих планах правительства.

«Федеральное правительство не поддерживает закупку российского СПГ. Оно предпримет необходимые меры, чтобы исключить закупки российского СПГ, если это возможно», — отметил министр энергетики Германии Патрик Грайхен.

В связи с этим компании страны обязали информировать власти о закупках газа, если их объём составляет более пяти террават-час.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил об ухудшении ситуации на европейском газовом рынке в 2023 году. Он отметил, что поставки российского газа в Европу сократятся, и его дефицит придется восполнять через импорт сжиженного голубого топлива.