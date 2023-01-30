Касимов, Рязанская область, 31 января, 2023, 00:05 — ИА Регнум. В городе Касимов Рязанской области депутат городской думы от КПРФ Роман Вереин на мероприятии по профориентации рассказал старшеклассникам о том, что их ожидает, если они не будут учиться. Видео доступно на странице парламентария «ВКонтакте».

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Ученикам рассказывали об учебе в агротехнологическом университете и в общем о сельскохозяйственных профессиях.

В конце разговора Вереин стремясь закрепить профориентационную тему своими словами описал будущее школьников без образования.

«Через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом: на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах», — предсказал детям депутат, уточнив, понятно ли он изъясняется.

Роман Вереин также предупредил школьников, что «потом не говорите, что мы вас не предупреждали и не ориентировали».

В комментариях под видео читатели разошлись в оценках такого красочного выступления депутат. Кто-то назвал речь «испанским стыдом», «позором», а некоторые поддержали.

Как сообщало ИА REGNUM, в кузбасском Прокопьевске разразился скандал из-за слишком эмоциональной реакции учителя на поведение учеников 8 класса. Родители школьников уверяют, что педагог некорректно сделала акцент на том, что дети учатся в «Г» классе. Учитель это отрицает.