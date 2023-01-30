Вашингтон, 30 января, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Учения Нацгвардии США на севере Мичигана назвали подготовкой к военному противостоянию в Арктике. Об этом написал журналист издания Military Times Меган Майерс.

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Он отметил, что учения проводятся каждый год в течение шести лет и их цель — подготовить США к конкуренции с другими странами в Арктике. Причиной повышенного внимания к этой территории в статье называется то, что доступ к этой части планеты упрощается в связи с повышением температуры воздуха и по мере таяния льдов. Водные пути становятся более удобными для судоходства, также подчеркнул журналист. По его мнению, Россия и Китай уже наращивают своё военное присутствие в Арктике.

В статье также опубликовано заявление командующего Национальной гвардией генерала армии США Дэниела Хокансона, который настраивает участников учений на успех в операциях, которые могут проводиться в Арктике.

«Сейчас мы начинаем видеть, как страны продвигаются в эти районы. И там будет конкуренция. Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти потенциальная схватка, и мы должны обеспечить присутствие там. И не просто отправиться туда и выжить — отправиться туда, проводить операции и добиваться успеха», — цитирует генерала американский специализированный портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был успешно протестирован полёт гиперзвуковой ракеты.