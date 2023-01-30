Москва, 30 января, 2023, 23:35 — ИА Регнум. МИД России в связи с выходом доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском городе Дума в апреле 2018 года осудил в своём заявлении манипулирование западниками некогда авторитетной международной структурой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Российский МИД в опубликованном заявлении назвал доклад ГРИ ОЗХО «очередным сфальсифицированным опусом». В ведомстве отметили, что заказной характер доклада выдают попытки авторов «создать впечатление, будто бы действия вооруженных сил Сирии на тот момент в районе Дума контролировались российской стороной».

Отмечается, что в тексте доклада явно просматривается «опытная рука» сотрудников спецслужб стран НАТО. Авторам удалось «по иронии судьбы» подтвердить, вопреки политическому заказу Вашингтона и «подпевающих» ему столиц, полное отсутствие необходимости применения в боевых условиях подразделениями сирийского спецназа двух промышленных баллонов с хлором. В действительности эти баллоны были просто занесены фальсификаторами из «Белых касок» в жилое здание и никак не могли быть сброшены с летательного аппарата.

В МИД России заявили, что авторам доклада так и не удалось выполнить задачу и оправдать агрессию США, Великобритании и Франции в отношении Сирии, которые через неделю после химической постановки нанесли массированный ракетный удар по сирийским гражданам и военным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия, Германия и Франция, а также США выступают с призывом к России «прекратить защищать» власти Сирии от обвинений в приписываемом последним якобы «применении» химического оружия.