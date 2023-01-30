Еврокомиссар: фермеры стран ЕС столкнулись с проблемами из-за поставок сельхозпродукции с Украины

Варшава, , 23:30 — REGNUM В странах, приграничных с Украиной, фермеры испытывали трудности с продажей своей продукции из-за поставок из страны сельскохозяйственных товаров. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции 30 января, подводя итоги 2022 года.

Фермер [Полина Серова] © ИА REGNUM

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Он констатировал рост импорта товаров с Украину в страны Евросоюза в 2022 году в сравнении с предыдущим годом. Так, объёмы ввоза пшеницы возросли почти в десять раз, с 287 тыс. до 2,8 млн тонн, кукурузы — на треть, с 7,3 до 12 млн тонн. Большая часть продукции поставлялась в Румынию, Венгрию, Болгарию, Польшу и Словакию.

«Это создало некоторые проблемы в странах, соседствующих с Украиной. С одной стороны — это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны — нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции», — сказал Януш Войцеховский.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки продукции с Украины предлагается ограничить. Особенно подчёркивается, что фермеры итак пострадали из-за конфликта между Киевом и Москвой. Им предлагается выплатить компенсации.