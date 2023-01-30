Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что страна передаст Украине все свои установки Caesar

Одесса, Украина, , 23:16 — REGNUM О намерении отправить Киеву самоходные гаубицы Caesar заявила во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Поставки вооружений были анонсированы на совместном брифинге представителя Дании и президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (сс) News Øresund — Johan Wessman

Читайте также: Зеленский встретился с премьер-министром Дании в Николаеве

«Мы передаем все наши 19 установок Caesar», — констатировала председатель правительства Дании.

Она также пообещала, что страна будет оказывать Киеву помощь «столько, сколько потребуется». Помогать Украине намерены вооружением и гуманитарной помощью. Кроме того, в Дании готовы прикладывать усилия для обучения украинских военных.

На Украине Метте Фредериксен находится вместе с датской делегацией. Представители страны на встречах с Зеленским выразили готовность поддерживать Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дании посетила разрушенные здания областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом в Николаеве. Дания взяла «шефство» над восстановлением города.