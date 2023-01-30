В конгрессе США назвали безумием мысль о вторжении Киева в Крым
Вашингтон, 30 января 2023, 23:06 — REGNUM Член палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала «полным безумием» вторжение Киева в Крым при всесторонней помощи Соединённых Штатов.
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«Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Киев должен вторгнуться в Крым и забрать его у России. И всё это при лидировании, финансировании, поддержке США, а также военном оборудовании, и конечно, оружии», — написала Грин в Twitter.
По её мнению, «ситуация уже вышла из-под контроля».
Грин — ультраправый политик, сторонница Дональда Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском.
Направление, по которому следует Киев, не является демократией.