Макрон заявил об отсутствии новых запросов со стороны Украины на поставку вооружения

Париж, , 22:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что решения об обеспечении Украины вооружением принимаются на основании соответствующих запросов от страны. Сейчас таких запросов нет, подчеркнул он на пресс-конференции в Гааге, в которой участвовал вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день таких запросов нет. Но каждый раз как они появляются, мы их оцениваем и смотрим, что из этого полезно и что мы можем сделать и в какие сроки», — сказал Макрон.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, ранее попросившего поставлять Киеву самолёты. Макрон акцентировал внимание на том, что поставки вооружений происходят «на основе сформулированных запросов, а не на основе циркулирующих слухов».

Как сообщало ИА REGNUM, при этом президент Франции не исключил возможности поставок Украине самолётов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.