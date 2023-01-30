Макрон: Франции не поступали новые запросы от Украины на отправку оружия
Париж, 30 января 2023, 22:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что решения об обеспечении Украины вооружением принимаются на основании соответствующих запросов от страны. Сейчас таких запросов нет, подчеркнул он на пресс-конференции в Гааге, в которой участвовал вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, ранее попросившего поставлять Киеву самолёты. Макрон акцентировал внимание на том, что поставки вооружений происходят «на основе сформулированных запросов, а не на основе циркулирующих слухов».
Как сообщало ИА REGNUM, при этом президент Франции не исключил возможности поставок Украине самолётов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.