Макрон заявил, что из поставляемого ВСУ западного оружия не должны наноситься удары по России

Париж, , 22:46 — REGNUM Франция заявила, что из поставляемого Западом Украине вооружения не должны наноситься удары по территории России. Об этом сказал 30 января президент Эммануэль Макрон журналистам в Гааге.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Французский лидер отметил, что готов дать Киеву самолёты, «но при соблюдении трёх критериев».

Первый — полезность таких поставок для ВСУ.

Второй заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации конфликта.

«То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — сказал он.

Третий критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы поставки не ослабляли обороноспособность Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция теряет престиж в международном сообществе, у Эммануэля Макрона нет квалификации, необходимой главе государства. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.