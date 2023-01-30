Париж, , 22:33 — REGNUM Не исключил возможности поставок Украине самолётов президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Во Франции назвали Зеленского безумцем за призыв поставить самолеты

«Мы по определению ничего не исключаем», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что для таких поставок Украине будет необходимо соблюсти важное условие — не совершать с помощью этих самолётов ударов по территории России.

Ранее просьбу о поставке Киеву самолётов озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Зеленского безумцем, комментирую его просьбу об отправке Украине помощи в виде самолётов.