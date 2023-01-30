Париж, 30 января, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Не исключил возможности поставок Украине самолётов президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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«Мы по определению ничего не исключаем», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что для таких поставок Украине будет необходимо соблюсти важное условие — не совершать с помощью этих самолётов ударов по территории России.

Ранее просьбу о поставке Киеву самолётов озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Зеленского безумцем, комментируя его просьбу об отправке Украине помощи в виде самолётов.