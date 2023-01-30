Москва, 30 января, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило порядок реализации указа президента Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости нефти и нефтепродуктов из России. Постановление опубликовано на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Читайте также: США готовятся ввести ограничения на продукты нефтепереработки из России

Минэнерго поручено до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Минфином порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

Экспортерам необходимо мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.

В случае, если таможня при декларировании грузов выявят применение потолка цен, их транспортировка по РЖД и трубопроводам «Транснефти» в страны Евразийского экономического союза будет запрещена.

Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на российские продукты нефтепереработки могут быть распространены ограничения, введенные ранее в отношении нефти, заявила 22 января министр финансов США Джанет Йеллен.