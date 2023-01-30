Asia Times: тяжёлое вооружение НАТО не поможет Украине долго противостоять России

Пекин, , 22:21 — REGNUM У Украины нет возможности длительно продолжать конфликт с Россией, и предоставленное Западом тяжёлое вооружение не изменит эту ситуацию. Такое мнение изложил в издании Asia Times обозреватель Брэндон Вейхерт.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В США заявили, что игнорирование позиции РФ может привести к мировой войне

Он спрогнозировал, что военные действия завершатся через шесть месяцев тем, что «Украина будет раздавлена». Россию автор статьи назвал «полностью подготовленной».

«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него», — говорится в материале.

Новые поставки не изменят эту ситуацию, но станут причиной более значительных потерь, считает Брэндон Вейхерт. Он задался вопросом, не являются ли действия НАТО по обеспечению Украины оружием «ошибочными, опасными и даже бесполезными» с учётом временных рамок, в которые доставляется вооружение, «хрупкости цепочек поставок НАТО на Украину» и того, что «украинские оборонительные линии уже прогибаются под всё ещё ограниченным российским давлением».

«НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно», — спрогнозировал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, игнорирование позиции России в отношении поставок оружия киевскому режиму может привести к эскалации конфликта и спровоцировать мировую войну, ранее отмечало издание American Spectator.