Бывший генпрокурор Украины убеждён, что стране срочно нужна максимальная мобилизация

Киев, , 21:40 — REGNUM Украина нуждается в срочной максимальной мобилизации как для фронта, так и для тыла, считает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Юрий Луценко Gp.gov.ua

«Сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», — сказал он в эфире местных телеканалов.

Напомним, за уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал командованию ВСУ создавать резервы военнослужащих, для того чтобы солдаты и офицеры могли «брать паузы» для восстановления после боёв.

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