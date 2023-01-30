Москва, 30 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 30 января провел встречу с послом Японии Тоёхисой Кодзуки, сообщили в МИД.

Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Андрей Руденко

Был проведен «предметный разговор по наиболее острым вопросам двусторонних отношений», отметили в ведомстве.

Руденко заявил послу, что в Москве считают недружественными ряд действий Токио, в том числе анонсированные новые антироссийские санкции, сказано в сообщении.

Днем ранее, 29 января, в МИД заявили об отказе сотрудничать с Токио в рыболовной сфере — очередные антироссийские шаги Японии находятся в явном противоречии с соглашением двух стран о сотрудничестве, отметили в министерстве.

О введении новых антироссийских санкций в Токио заявили 27 января.