Москва, 30 января, 2023, 21:20 — ИА Регнум. «Яндекс» провел проверку в связи с утечкой фрагмента старого исходного кода, сообщили представители компании 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

В ходе аудита были выявлены нарушения принципов корпоративной этики, в том числе в коде содержались контактные данные некоторых партнеров компании, отметили в «Яндексе».

Внутреннее расследование продолжается, добавили представители компании.

Ранее сообщалось, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов «Яндекса», связанных с большинством сервисов компании.

26 января в компании подтвердили утечку старых исходных кодов своих сервисов и сообщили о начале расследования. Угрозы утечки персональных данных пользователей нет, добавили в «Яндексе».