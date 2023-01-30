Пентагон заявил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, , 21:32 — REGNUM В США успешно протестирован полёт гиперзвуковой ракеты, заявили в министерстве обороны страны.

Вооруженные силы США (сс) Official U.S. Navy Page

Отмечается, что «версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей».

Ракета со скоростью выше пяти махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) пролетела расстояние в 300 морских миль (555,6 км), уточнили в ведомстве.

Запуск стал финальным тестовым полётом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия, которое ВВС США осуществляли совместно с агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской флот России примет на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» до конца 2023 года.

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