Вашингтон, 8 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Американская Liberty Media Corporation официально подтвердила намерение приобрести компанию Formula One Group, которая является владельцем автогонок «Формула-1», сообщает 8 сентября BBC.

По оценкам, стоимость F1 составляет $8 млрд с учетом задолженности в $4,1 млрд. Liberty Media уже приобрела 18,7% акций компании за $4,5 млрд. Предполагается, что выплата за F1 произойдет двумя частями.

Берни Экклстоун, являющийся промоутером и фактическим владельцем автогонок, заявил, что продолжит оставаться на своем посту. В качестве возможного президента «Формулы-1» называют Чейза Кэри, исполняющего вице-президента компании 21st Century Fox.

Корпорация Liberty Media принадлежит миллиардеру Джону Мэлоуну. Его состояние, по версии Forbes, находится на 184-м месте в мировом списке и достигает $5,8 млрд.