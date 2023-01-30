Сеул, 30 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует установить контроль над Украиной, заявил 30 января в ходе выступления в Сеуле в институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО.

По его словам, в НАТО не видят признаков того, что «Путин изменил конечную цель этого вторжения — взять под контроль соседа, контролировать Украину. Москва готовится не к миру, а к противоположному».

В России в настоящий момент мобилизуют более 200 тысяч солдат, возможно, и больше, сказал Столтенберг.

Для российской армии закупается новое оружие, боеприпасы в таких странах, как Иран и Северная Корея, наращивается собственное производство, заявил глава Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Столтенберг также заявил, что Россия готовит крупнейшее с начала специальной операции на Украине наступление.

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