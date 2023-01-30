Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024

Варшава, , 20:54 — REGNUM Польша намерена создать коалицию стран, которые возражают против допуска атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года, заявил 30 января министр спорта страны Камил Бортничук.

Польша. Иван Шилов © ИА REGNUM

«В авангарде» борьбы с Россией находится также Великобритания, ведутся переговоры со скандинавскими странами, добавил он.

Ранее в Олимпийском комитете предложили допустить до Олимпиады тех российских и белорусских спортсменов, которые «не поддерживали активно» военную спецоперацию России. Речь идет об участии «в нейтральном статусе», без гимна и флага.

В России в ответ раздались призывы бойкотировать Олимпиаду из-за очередных политических дискриминационных шагов, однако в Олимпийском комитете России считают это предложение неуместным.