Варшава, 30 января, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Польша намерена создать коалицию стран, которые возражают против допуска атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года, заявил 30 января министр спорта страны Камил Бортничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша.

«В авангарде» борьбы с Россией находится также Великобритания, ведутся переговоры со скандинавскими странами, добавил он.

Ранее в Олимпийском комитете предложили допустить до Олимпиады тех российских и белорусских спортсменов, которые «не поддерживали активно» военную спецоперацию России. Речь идет об участии «в нейтральном статусе», без гимна и флага.

В России в ответ раздались призывы бойкотировать Олимпиаду из-за очередных политических дискриминационных шагов, однако в Олимпийском комитете России считают это предложение неуместным.