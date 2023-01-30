Бывший советник Кучмы предложил объявить Зеленскому импичмент
Киев, 30 января 2023, 20:29 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому должен быть объявлен импичмент, с таким заявлением выступил 30 января бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он напомнил, что Зеленский «разгромил Конституционный суд», нарушив тем самым основной закон страны.
Среди других нарушений закона, совершенных Зеленским, — узурпация власти, непредоставление жителям страны информации о потерях ВСУ, давление на СМИ, ограничение выезда граждан страны мужского пола за рубеж, добавил Соскин.
Указ об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого Зеленский подписал в 2020 году, судьи назвали это решение незаконным.