Киев, 30 января, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому должен быть объявлен импичмент, с таким заявлением выступил 30 января бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил, что Зеленский «разгромил Конституционный суд», нарушив тем самым основной закон страны.

Среди других нарушений закона, совершенных Зеленским, — узурпация власти, непредоставление жителям страны информации о потерях ВСУ, давление на СМИ, ограничение выезда граждан страны мужского пола за рубеж, добавил Соскин.

Указ об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого Зеленский подписал в 2020 году, судьи назвали это решение незаконным.