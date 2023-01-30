Британские танки Challenger могут прибыть на Украину не раньше мая

Лондон, , 20:19 — REGNUM Британские танки Challenger 2 не могут быть доставлены на Украину в оговоренные ранее сроки. Боевые машины прибудут на передовую до лета, в мае или ближе к Пасхе, уклончиво заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Танки Challenger © IMAGO/globallookpress.com

По его словам, о более точных сроках он не может сказать из-за соображений безопасности.

«Всё начинается с обучения индивидуальной работе на платформах (танках), а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут на передовую», — уточнил Уоллес.

Напомним, в Великобританию для обучения уже прибыли танковые экипажи ВСУ.

Ранее британское правительство планировало «как можно раньше» (в марте 2023 года) передать Киеву эскадрон танков Challenger 2.

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