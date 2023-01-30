Советник Пушилина: ВС РФ могут взять Артёмовск в окружение через несколько дней

Донецк, , 20:00 — REGNUM Вооружённые силы РФ могут взять Артёмовск в окружение через несколько дней. Об этом 30 января заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

ВС РФ на огневом рубеже © РИА Новости

«Взятие Артёмовска в кольцо может занять несколько дней», — приводит слова Гагина ТАСС.

Он отметил, что в ходе выполнения боевых задач важно сберечь людей и технику.

Ранее Гагин заявил, что под Угледаром идут тяжёлые бои, а штурм осложняет наличие большой промышленной зоны, в которой закрепились подразделения ВСУ.

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