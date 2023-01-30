В ДНР рассказали, когда Артёмовск могут взять в окружение
Донецк, 30 января 2023, 20:00 — REGNUM Вооружённые силы РФ могут взять Артёмовск в окружение через несколько дней. Об этом 30 января заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Взятие Артёмовска в кольцо может занять несколько дней», — приводит слова Гагина ТАСС.
Он отметил, что в ходе выполнения боевых задач важно сберечь людей и технику.
Ранее Гагин заявил, что под Угледаром идут тяжёлые бои, а штурм осложняет наличие большой промышленной зоны, в которой закрепились подразделения ВСУ.
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