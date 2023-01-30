Донецк, 30 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ могут взять Артёмовск в окружение через несколько дней. Об этом 30 января заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

РИА Новости ВС РФ на огневом рубеже

«Взятие Артёмовска в кольцо может занять несколько дней», — приводит слова Гагина ТАСС.

Он отметил, что в ходе выполнения боевых задач важно сберечь людей и технику.

Ранее Гагин заявил, что под Угледаром идут тяжёлые бои, а штурм осложняет наличие большой промышленной зоны, в которой закрепились подразделения ВСУ.