Москва, 30 января 2023, 19:57 — REGNUM Возможный бойкот Олимпиады со стороны России стал бы «прямым путем к изоляции всего отечественного спорта» на ближайшие восемь лет, написал 30 января в своем телегам-канале глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Кольца. Олимпиада
Кольца. Олимпиада
Цитата из видео Не раскрылось кольцо Сочи 2014. Церемония открытия. Не открылись все кольца

«Флага, гимна, наших спортсменов не будет [при таком развитии событий] на большей части конкурентных международных мероприятий», — отметил Поздняков.

Бойкот никогда не приносил позитивного эффекта для развития спорта «в отдельно взятой стране», считает глава ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет предложил допустить к международным соревнованиям тех российских и белорусских спортсменов, которые «не поддерживали активно» военную спецоперацию России. Речь идет о «нейтральном статусе», без флага и гимна. В ответ прозвучало предложение отреагировать на очередные спортивно-политические санкции бойкотом Олимпиады.