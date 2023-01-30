Москва, 30 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Возможный бойкот Олимпиады со стороны России стал бы «прямым путем к изоляции всего отечественного спорта» на ближайшие восемь лет, написал 30 января в своем телегам-канале глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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«Флага, гимна, наших спортсменов не будет [при таком развитии событий] на большей части конкурентных международных мероприятий», — отметил Поздняков.

Бойкот никогда не приносил позитивного эффекта для развития спорта «в отдельно взятой стране», считает глава ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет предложил допустить к международным соревнованиям тех российских и белорусских спортсменов, которые «не поддерживали активно» военную спецоперацию России. Речь идет о «нейтральном статусе», без флага и гимна. В ответ прозвучало предложение отреагировать на очередные спортивно-политические санкции бойкотом Олимпиады.