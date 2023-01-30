Лавров: российская экономика адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления

Москва, , 19:53 — REGNUM Россия в условиях внешнего давления адаптируется к новым реалиям, а состояние экономики показывает, что последствия санкций удалось ограничить. Об этом 30 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», — говорится в подготовленных ответах к пресс-конференции Лаврова, опубликованных на сайте МИД.

По словам министра, очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва отношений с недружественными странами продолжается, так же, как и сама антироссийская санкционная война.

Он добавил, что России предрекали сокращение экономики по итогам 2022 года на 10-20%, но оно оказалось в разы меньше и составило 2,5%.

Кроме того, по словам Лаврова, такая же картина наблюдается и по другим основным показателям: инфляция ниже 12%, уровень безработицы на минимуме, внешний долг составил $381,8 млрд, снизившись на 20,8%. Ожидается рекордный профицит внешней торговли.

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