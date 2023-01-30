Москва, 30 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Россия в условиях внешнего давления адаптируется к новым реалиям, а состояние экономики показывает, что последствия санкций удалось ограничить. Об этом 30 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», — говорится в подготовленных ответах к пресс-конференции Лаврова, опубликованных на сайте МИД.

По словам министра, очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва отношений с недружественными странами продолжается, так же, как и сама антироссийская санкционная война.

Он добавил, что России предрекали сокращение экономики по итогам 2022 года на 10-20%, но оно оказалось в разы меньше и составило 2,5%.

Кроме того, по словам Лаврова, такая же картина наблюдается и по другим основным показателям: инфляция ниже 12%, уровень безработицы на минимуме, внешний долг составил $381,8 млрд, снизившись на 20,8%. Ожидается рекордный профицит внешней торговли.

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