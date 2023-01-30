Вашингтон, 30 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Член Зала хоккейной славы, обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (1961 год) Бобби Халл умер 30 января в возрасте 84 лет, сообщает Chicago Daily Herald.

РИА Новости Бобби Халл

Канадский хоккеист завоевал чемпионский титул в сезоне 1960–1961 годов. В Зал хоккейной славы его включили в 1983 году. Также Халл является обладателем Кубка Канады 1976 года, участником суперсерии 1974 года, в период с 1960 по 1972 год он 12 раз играл в матчах звезд НХЛ. В 2017 году НХЛ включила его в список 100 лучших игроков лиги всех времен.

За свою карьеру в НХЛ экс-форвард участвовал в 1063 встречах, в которых набрал 1170 (610+560) очков. Халл записал на свой счёт 129 (62+67) баллов в 119 матчах плей-офф. Ещё семь лет хоккеист провёл в WHA, набрав 638 (303+335) очков в 411 встречах, 80 (43+37) баллов в 60 матчах плей-офф.

Бобби Халл является отцом Бретта Халла — двукратного обладателя Кубка Стэнли, трёхкратного лучшего снайпера сезона, а также пятого лучшего снайпера в истории лиги.

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