Париж, 30 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура чемпионата Франции. Об этом он написал в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Алексей Даничев/РИА Новости Александр Головин

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако» (Головина). Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался», — написал он, добавив, что обнял россиянина «машинально».

Футболист подчеркнул, что в индивидуальном виде спорта не вышел бы против спортсмена из России. Он также сообщил о том, что поддерживает отстранение представителей России от международных соревнований.

Напомним, что инцидент произошёл 28 января, когда «Марсель» и «Монако» сыграли вничью со счётом 1:1.