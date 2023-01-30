Губернатор Курской области Старовойт: из-за обстрела Рыльского района повреждена ЛЭП

Рыльск, Курская область, , 19:41 — REGNUM ВСУ вечером 30 января обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В деревне Поповка, которая расположена на границе с Сумской областью, зафиксировано не менее 20 прилетов, отметил он.

Два домовладения получили повреждения. Пострадавших нет, сообщил губернатор.

Кроме того, была повреджлена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий, добавил Старовойт.

29 января сообщалось о минометном обстреле курского поселка Краснооктябрьский. Под обстрел попала бригада электриков, один человек был ранен.