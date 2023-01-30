Росгвардия задержала пьяного жителя Петербурга в платье за кражу телевизора

Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM Представители Росгвардии задержали в Московском районе Санкт-Петербурга нетрезвого мужчину в женском платье. Он подозревается в краже телевизора из общежития, совершенной в декабре прошлого года. Об этом 30 января сообщили в региональном ведомстве.

Тетя Цитата из к/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР

«Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, при этом он был пьян и одет в женское платье и пальто», — говорится в информации главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, опубликованном в телеграм-канале. Уточняется, что он был доставлен в 33-й отдел полиции.

Известно, что в ночь на 30 января сотрудники отдела вневедомственной охраны получили информацию, что на улице Победы может находиться мужчина, подозреваемый в краже телевизора из общежития на улице Будапештской.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Московской области трех подростков, повредивших железнодорожные пути по заданию из мессенджера.

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