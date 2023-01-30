Макфол: Запад может обязать Киев не применять против РФ поставляемое оружие
Вашингтон, 30 января 2023, 19:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в обмен на поставки западного вооружения может подписать соглашение о ненанесении ударов по территории России. С таким заявлением 30 января в интервью для журнала Foreign Affairs выступил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Дипломат призывает США и их союзников предоставить Украине боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны, РСЗО и боеприпасы.
При этом в США считают, что игнорирование российской позиции может привести к мировой войне.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные называют шаблонной тактику ведения ВСУ танковых боёв и отмечают наглость, с которой противник идёт в атаку, не жалея людей и технику.
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