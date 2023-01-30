Экс-посол США Макфол: в Киеве могут подписать договор о неиспользовании западного оружия против РФ

Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в обмен на поставки западного вооружения может подписать соглашение о ненанесении ударов по территории России. С таким заявлением 30 января в интервью для журнала Foreign Affairs выступил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дипломат призывает США и их союзников предоставить Украине боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны, РСЗО и боеприпасы.

При этом в США считают, что игнорирование российской позиции может привести к мировой войне.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные называют шаблонной тактику ведения ВСУ танковых боёв и отмечают наглость, с которой противник идёт в атаку, не жалея людей и технику.

Читайте также: В Германии заявили об отсутствии планов по поставкам истребителей ВСУ

А также: Президент Хорватии: Россию спровоцировали на вооружённый конфликт