Кабул, 30 января 2023, 19:37 — REGNUM 30 января в столице Афганистана произошёл взрыв. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные источники.

Афганистан
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел на западе Кабула. Другие подробности выясняются.

Представители власти пока не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане 170 человек погибли от переохлаждения из-за аномально холодной зимы.

Читайте также: В Афганистане аномальные холода стали причиной гибели сотни человек