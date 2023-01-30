Кабул, 30 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. 30 января в столице Афганистана произошёл взрыв. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел на западе Кабула. Другие подробности выясняются.

Представители власти пока не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане 170 человек погибли от переохлаждения из-за аномально холодной зимы.

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