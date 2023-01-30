Власти Мелитополя вернут названия десяткам улиц и переулков, ранее переименованных Киевом

Мелитополь, , 19:13 — REGNUM В Мелитополе вернут исторические названия улицам, проспектам, бульварам, шоссе, переулкам, площадям и проездам, сообщила 30 января глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что данное решение принято после многочисленных обращений горожан.

По словам Данильченко, в 2016 году в рамках так называемой украинской декоммунизации многие улицы Мелитополя переименовали в честь украинских нацистских идеологов, исторические названия пытались стереть.

После воссоединения Запорожской области с Россией настало время восстановить историческую справедливость, подчёркивает глава военно-гражданской администрации города.

Всего будут переименованы 55 улиц, 30 переулков и одна площадь. Городская администрация в ближайшее время заменит адресные таблички и внесёт изменения в документы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины только в 2022 году переименовали в 33 городах более двух тысяч топонимов.

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