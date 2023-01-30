Москва, 30 января 2023, 18:58 — REGNUM В зону проведения специальной военной операции России на Украине прибывает всё большее число иностранных наёмников, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Наемники на Украине
Наемники на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он рассказал, что в зону спецоперации приезжает всё больше иностранцев. Сладков отметил, что не может уточнить, из каких именно стран приходит пополнение в ряды ВСУ.

По словам военкора, на стороне России хотят воевать не «специалисты» из других стран, а обычные мужчины, решившие защищать свою Родину.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.