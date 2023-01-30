Москва, 30 января, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В зону проведения специальной военной операции России на Украине прибывает всё большее число иностранных наёмников, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он рассказал, что в зону спецоперации приезжает всё больше иностранцев. Сладков отметил, что не может уточнить, из каких именно стран приходит пополнение в ряды ВСУ.

По словам военкора, на стороне России хотят воевать не «специалисты» из других стран, а обычные мужчины, решившие защищать свою Родину.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.