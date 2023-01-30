Амстердам, 30 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО начали истребители F-35 из Нидерландов. Об этом 30 января сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

«Сегодня наши истребители F-35, которые в пятницу направились в Польшу, начали свои первые тренировки», — написала Оллонгрен.

По её словам, истребители охраняют воздушное пространство НАТО над Восточной Европой, укрепляя таким образом восточный фланг.

Ранее нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу для патрулирования неба в рамках миссии НАТО.

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