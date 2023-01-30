Баку, 30 января, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Азербайджан может удовлетворять потребности Европы в энергии в течение ста лет, заявил 30 января президент страны Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Встречаясь с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Алиев подчеркнул, что Азербайджан является «надежным поставщиком».

Орбан в свою очередь выразил удовлетворение тем, что поставляемый из Азербайджана в Европу газ и электроэнергия будут идти через территорию Венгрии.

Ранее власти Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для приема энергоносителей из Азербайджана.

Вместе с тем представители Будапешта неоднократно подчеркивали, что страна не может обойтись без энергоносителей из России и потому не будет поддерживать никакие санкции в этой сфере.