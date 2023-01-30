Политолог Светов объяснил, зачем Киев просит у Запада подводные лодки

Москва, , 19:00 — REGNUM На сегодняшний день Украина сохраняет выход к Чёрному морю, поэтому требования Киева о предоставлении подводных лодок для «вытеснения» из акватории российских кораблей, выглядит логичным. Такое мнение выразил политолог и журналист Юрий Светов.

Подводная лодка U 34 ВМС Германии Bundeswehr-Fotos

«ВСУ хотят подводные лодки, чтобы получить какую-то гарантию того, что украинское побережье будет прикрыто от атаки российского флота. Но это сложнейшее устройство, для освоения которого подготовки экипажа требуется значительное время», — приводит его слова «Пятый канал».

Политолог уточнил, что в теории подлодки можно было передать вместе с экипажем, однако в таком случае это будет подразумевать прямое вступление Североатлантического альянса в войну против России. В связи с этим Светов считает, что Украина не получит подводные лодки в обозримом будущем.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что для нового контрнаступления Киеву нужно по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит крупнейшее с начала специальной операции на Украине наступление.

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