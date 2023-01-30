Исфахан, Иран, 30 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. От Киева ожидают объяснений после слов советника украинского президента Михаила Подоляка о возможной причастности к недавней атаке беспилотников на военный объект в Исфахане, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

president. gov. ua Михаил Подоляк

В иранском внешнеполитическом ведомстве осудили «враждебную и провокационную» позицию советника президента Украины.

Напомним, 29 января на складе с боеприпасами в иранском городе Исфахане прогремел мощный взрыв. Причиной инцидента стала атака беспилотников. Подоляк, обращаясь к Ирану, написал в Twitter, что «Украина вас предупредила».

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, атаковавшие военные объекты беспилотники были запущены с территории Ирана, однако власти страны подозревают в причастности Израиль. Расследование продолжается.

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