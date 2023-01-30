При взрыве на юге Сирии пострадали 19 сотрудников полиции
Дамаск, 30 января 2023, 18:45 — REGNUM 19 сотрудников полиции получили ранения в результате взрыва в сирийской провинции Дераа. Об этом 30 января сообщила радиостанция Sham FM.
Отмечается, рядом с автострадой сдетонировало заложенное боевиками взрывное устройство.
Несколько пострадавших сотрудников правоохранительных органов находятся в критическом состоянии, их экстренно госпитализировали.
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