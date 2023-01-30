Дамаск, 30 января, 2023, 18:45 — ИА Регнум. 19 сотрудников полиции получили ранения в результате взрыва в сирийской провинции Дераа. Об этом 30 января сообщила радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

Отмечается, рядом с автострадой сдетонировало заложенное боевиками взрывное устройство.

Несколько пострадавших сотрудников правоохранительных органов находятся в критическом состоянии, их экстренно госпитализировали.

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